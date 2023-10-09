Нутрициолог Волынкина напомнила о пользе чаёв с имбирём и лимоном в холода
В осенне-зимний период важно перейти от холодных блюд, таких как салаты, к тёплым, к примеру, супам, тушёным овощам, сообщила она в разговоре с «Москвой 24».
Также, по словам нутрициолога, вместо холодной воды лучше пить тёплую.
А для поддержания иммунитета специалист посоветовала заменить кофе на богатые полезными веществами чаи — с имбирём, лимоном или шиповником, апельсином и мёдом.
В таких напитках содержится витамин C, который особенно важен для организма осенью и зимой, заключила Волынкина.
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