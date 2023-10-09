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Нутрициолог Волынкина напомнила о пользе чаёв с имбирём и лимоном в холода

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Нутрициолог, спортивный диетолог, тренер Мария Волынкина посоветовала в холодное время года скорректировать рацион, включив в него тёплые блюда и напитки, а также продукты с содержанием витамина C.

В осенне-зимний период важно перейти от холодных блюд, таких как салаты, к тёплым, к примеру, супам, тушёным овощам, сообщила она в разговоре с «Москвой 24».

Также, по словам нутрициолога, вместо холодной воды лучше пить тёплую.

А для поддержания иммунитета специалист посоветовала заменить кофе на богатые полезными веществами чаи — с имбирём, лимоном или шиповником, апельсином и мёдом.

В таких напитках содержится витамин C, который особенно важен для организма осенью и зимой, заключила Волынкина.

Ранее психолог Андрей Гуляев, член Профессиональной психотерапевтической лиги и Европейской ассоциации психотерапевтов, в беседе с НСН объяснил, что психологические проблемы могут стать причиной набора веса.

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