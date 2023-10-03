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Приёмный отец Милохина опроверг RT сообщения о том, что блогер получил повестку

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Приёмный отец тиктокера Дани Милохина Дмитрий Тюленев опроверг в беседе с RT сообщения о том, что блогер получил повестку из военкомата.
Приёмный отец Милохина опроверг RT сообщения о том, что блогер получил повестку
  • РИА Новости

Тюленев рассказал, что из военкомата к нему домой в последний раз приходили три человека перед отъездом Милохина в Дубай.

Они не показали приёмному отцу повестку, но попросили его написать объяснительную о том, где находится Милохин.

Мужчина добавил, что его приёмный сын находится за границей. По его словам, «у Дани сейчас всё хорошо, занимается спортом». 

Ранее стало известно, что Милохин улетел из Москвы в Дубай на фоне появившихся просьб призвать его на срочную службу в ВС России.

В анапском военкомате заявили, что не располагают данными о розыске Милохина.

Позже Милохин заявил, что ему страшно из-за новостей о его розыске по заявлению военкомата. Также он отметил, что не понимает причину ненависти к нему со стороны россиян.

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