Блогер Даня Милохин заявил, что не понимает причину ненависти к нему со стороны россиян.

Об этом он сказал в интервью YouTube-каналу «Мадонна Мур».

«Я, наверное, хотел бы обратиться к народу русскому, который, вот, меня ненавидит. Я не понимаю почему», — сказал он.

Милохин отметил, что родился в России и считает её своей страной.

«Почему я не могу туда въезжать, блин?» — заявил тиктокер.

При этом он уверяет, что не держит зла ни на кого, в том числе на главу Лиги безопасного интернета Екатерину Мизулину.

Также он попросил дать ему приехать в Россию «хотя бы на месяц» и «не трогать его». Однако Милохин добавил, что «было бы круто, если бы я приехал и вы меня не трогали».

Ранее стало известно, что Милохин улетел из Москвы в Дубай на фоне появившихся просьб призвать его на срочную службу в ВС России.

В анапском военкомате заявили, что не располагают данными о розыске Милохина.

Позже Милохин заявил, что ему страшно из-за новостей о его розыске по заявлению военкомата.