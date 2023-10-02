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Диетолог Королёва посоветовала замачивать миндаль перед употреблением

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Профессор ФМБА России, врач персонифицированной медицины, диетолог Маргарита Королёва посоветовала замачивать миндаль на ночь, чтобы «оживить» его полезные компоненты.
Диетолог Королёва посоветовала замачивать миндаль перед употреблением
  • Gettyimages.ru
  • © Ramez Twipra

Миндаль — это только часть в рациональном питании с целью поддержания здоровой формы, поделилась она в беседе с НСН.

Диетолог напомнила, что орехи — белок растительного происхождения, который содержит аминокислоты, полезные жиры, минеральные вещества и клетчатку.

«Однако чтобы миндаль стал полезным, надо этот продукт сделать живым — предварительно замачивая на ночь, чтобы активизировать ферменты. И вот они уже будут помогать переваривать и усваивать компоненты полезные», — объяснила Королёва.

По её словам, для получения необходимой дозы питательных веществ достаточно одной горсти миндаля в день.

Ранее иммунолог Николай Крючков в беседе с радио «Комсомольская правда» выразил мнение, что COVID-19 остаётся пандемийной, а не сезонной инфекцией.

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