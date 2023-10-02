Диетолог Гинзбург: кисломолочные продукты следует употреблять ежедневно

Врач-диетолог доктор медицинских наук Михаил Гинзбург посоветовал употреблять кисломолочные продукты каждый день.

«Одна-две порции кисломолочных продуктов в день позволяют гарантированно получить суточную норму кальция, бифидо- и лактобактерий», — поделился специалист в интервью Радио Sputnik.

Эти бактерии необходимы для нормального функционирования микрофлоры кишечника, объяснил Гинзбург.

По его словам, примерная суточная порция — это стакан кефира, около 200 г творога или две столовые ложки сметаны.

Ранее нутрициолог Жанна Коробейникова в интервью «Радио 1» выразила мнение, что тяга к сладкому может свидетельствовать о нехватке различных нутриентов.