Диетолог Соломатина посоветовала есть чернику и ежевику для улучшения памяти
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Такие ягоды, как черника, голубика и ежевика, богаты элементами, которые укрепляют сосуды, улучшают кровообращение и снабжение мозга кислородом, сообщила она в беседе с «Москвой 24».
«Всё это важно, потому что с возрастом происходят сосудистые изменения. Именно из-за этого начинаются проблемы с памятью», — объяснила эксперт.
Наряду с этим, для хорошей работы мозга важно употреблять продукты с омега-3 полиненасыщенными жирными кислотами, которые препятствуют развитию атеросклероза. Больше всего их содержится в рыбе холодных морей, к примеру в сельди, отметила специалист.
Также, по её словам, для улучшения памяти пожилым желательно есть яйца.
Ранее нутрициолог Жанна Коробейникова в интервью «Радио 1» выразила мнение, что тяга к сладкому может свидетельствовать о нехватке различных нутриентов.