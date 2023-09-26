Диетолог Соломатина посоветовала есть чернику и ежевику для улучшения памяти

Врач-диетолог Елена Соломатина посоветовала пожилым людям есть ягоды чёрного цвета и жирную рыбу для улучшения памяти.

Такие ягоды, как черника, голубика и ежевика, богаты элементами, которые укрепляют сосуды, улучшают кровообращение и снабжение мозга кислородом, сообщила она в беседе с «Москвой 24».

«Всё это важно, потому что с возрастом происходят сосудистые изменения. Именно из-за этого начинаются проблемы с памятью», — объяснила эксперт.

Наряду с этим, для хорошей работы мозга важно употреблять продукты с омега-3 полиненасыщенными жирными кислотами, которые препятствуют развитию атеросклероза. Больше всего их содержится в рыбе холодных морей, к примеру в сельди, отметила специалист.

Также, по её словам, для улучшения памяти пожилым желательно есть яйца.

Ранее нутрициолог Жанна Коробейникова в интервью «Радио 1» выразила мнение, что тяга к сладкому может свидетельствовать о нехватке различных нутриентов.