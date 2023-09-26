Диетолог Сычёва назвала манную кашу наименее полезной

Врач-терапевт, диетолог Наталья Сычёва рассказала, что манную кашу можно считать наименее полезной из-за высокого гликемического индекса и практически полного отсутствия клетчатки.

«Клетчатка нам даёт витамины группы B, а также она является питательной средой для полезных бактерий, которые живут у нас в кишечнике», — объяснила она в интервью Радио Sputnik.

По словам диетолога, из-за низкого содержания клетчатки употребление манной каши приводит к быстрому повышению уровня сахара в крови.

То есть у манной каши самый высокий гликемический индекс по сравнению с другими кашами, заключила Сычёва.

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