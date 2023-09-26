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Диетолог Сычёва назвала манную кашу наименее полезной

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Врач-терапевт, диетолог Наталья Сычёва рассказала, что манную кашу можно считать наименее полезной из-за высокого гликемического индекса и практически полного отсутствия клетчатки.
Диетолог Сычёва назвала манную кашу наименее полезной
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«Клетчатка нам даёт витамины группы B, а также она является питательной средой для полезных бактерий, которые живут у нас в кишечнике», — объяснила она в интервью Радио Sputnik.

По словам диетолога, из-за низкого содержания клетчатки употребление манной каши приводит к быстрому повышению уровня сахара в крови.

То есть у манной каши самый высокий гликемический индекс по сравнению с другими кашами, заключила Сычёва.

Ранее психолог Андрей Гуляев, член Профессиональной психотерапевтической лиги и Европейской ассоциации психотерапевтов, в беседе с НСН объяснил, что психологические проблемы могут стать причиной набора веса.

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