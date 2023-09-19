Узнать больше

Врач Гинзбург заявил, что диабетикам можно есть малину и клубнику

Короткая ссылка
Врач-диетолог Михаил Гинзбург заявил, что людям с сахарным диабетом можно употреблять несладкие яблоки, малину и клубнику.
Врач Гинзбург заявил, что диабетикам можно есть малину и клубнику
  • Gettyimages.ru

«Диабетикам разрешается есть зелёные несладкие яблоки, а также клубнику и малину. Они имеют невысокий гликемический индекс», — объяснил Гинзбург в беседе с сайтом «Москва 24».

Также врач не советовал употреблять виноград, бананы, персики и сладкие абрикосы.

Ранее врач-диетолог сервиса Level Kitchen, нутрициолог, эксперт в области здорового питания Татьяна Мещерякова рассказала о сезонных овощах, богатых витаминами и полезных для здоровья в осенний период.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить