Врач Гинзбург заявил, что диабетикам можно есть малину и клубнику

Врач-диетолог Михаил Гинзбург заявил, что людям с сахарным диабетом можно употреблять несладкие яблоки, малину и клубнику.

«Диабетикам разрешается есть зелёные несладкие яблоки, а также клубнику и малину. Они имеют невысокий гликемический индекс», — объяснил Гинзбург в беседе с сайтом «Москва 24».

Также врач не советовал употреблять виноград, бананы, персики и сладкие абрикосы.

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