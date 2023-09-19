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Диетолог Мещерякова посоветовала осенью чаще есть свеклу и топинамбур

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Врач-диетолог сервиса Level Kitchen, нутрициолог, эксперт в области здорового питания Татьяна Мещерякова рассказала о сезонных овощах, богатых витаминами и полезных для здоровья в осенний период.
Диетолог Мещерякова посоветовала осенью чаще есть свеклу и топинамбур
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  • © Magone

Сырая свёкла содержит магний, калий, цинк, железо, медь, йод, витамины С, В1, В6, В9 и много других полезных компонентов, поделилась она в беседе с Life.ru.

Она порекомендовала осенью употреблять до 500—700 г продукта в неделю.

По её словам, также стоит включить в рацион топинамбур, так как он богат железом и содержит такие незаменимые аминокислоты, как аргинин, валин, лизин, а также репу, капусту и томаты.

Ранее психолог Андрей Гуляев, член Профессиональной психотерапевтической лиги и Европейской ассоциации психотерапевтов, в беседе с НСН объяснил, что психологические проблемы могут стать причиной набора веса.

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