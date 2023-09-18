Диетолог Мухина посоветовала не хранить крупы в полиэтиленовых пакетах

Врач-диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина посоветовала не хранить крупы на свету, во влажном месте и в полиэтиленовых пакетах.

«Если крупа хранится в месте с высокой влажностью, на ней могут образовываться плесневые грибы, споры», — объяснила специалист в беседе с «Москвой 24».

По её словам, споры плесени очень токсичны и вредят печени и почкам.

Ещё одной ошибкой является хранение круп в прозрачных полиэтиленовых пакетах, поскольку пакеты могут выделять вредные вещества, отметила Мухина.

А когда крупы хранятся на свету, в них происходит разрушение витаминов, заключила диетолог.

Ранее нутрициолог Жанна Коробейникова в интервью «Радио 1» выразила мнение, что тяга к сладкому может свидетельствовать о нехватке различных нутриентов.