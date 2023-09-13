Диетолог Бережная назвала домашнее варенье полезнее магазинного

Диетолог Ирина Бережная рассказала о пользе домашнего варенья.

В беседе с Радио Sputnik Бережная рассказала, что домашнее варенье полезнее магазинного.

По словам диетолога, магазинное варенье подвергают сильной термической обработке, которая «убивает» полезные вещества.

Бережная отметила, что домашнее варенье, особенно «пятиминутки», полезнее.

«В нём сохраняется какое-то количество витамина C, антиоксидантов, клетчатки и прекрасный летний вкус», — пояснила диетолог.

Ранее врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев заявил, что любое варенье само по себе содержит много сахара, но важно и то, из каких именно фруктов и ягод оно сделано.