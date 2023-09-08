Узнать больше

Диетолог Чехонина рекомендовала не употреблять слишком холодную или горячую пищу

Короткая ссылка
Старший научный сотрудник отделения реабилитационной диетотерапии клиники ФИЦ питания и биотехнологии Юлия Чехонина рассказала, как правильно употреблять холодную и горячую пищу.
Диетолог Чехонина рекомендовала не употреблять слишком холодную или горячую пищу
  • Gettyimages.ru
  • © frantic00

В беседе с «Российской газетой» Чехонина рекомендовала начинать с холодного блюда (закуски или салата), а потом переходить на горячее. По её словам, так лучше для пищеварения и сохранения здоровья.

Также диетолог советует не употреблять слишком горячую или холодную пищу, так как это не полезно для слизистой желудка.

«К тому же такая еда не может доставлять удовольствие вкусом — высокая температура блокирует вкусовые рецепторы, и мы просто не ощущаем в полной мере вкус блюда», — добавила Чехонина.

По её словам, лучше есть пищу, температура которой находится в комфортном диапазоне и приближена к температуре тела человека.

Ранее заместитель главного врача по терапевтической помощи больницы ЦКБ «РЖД-Медицина» Сергей Черёмушкин выразил мнение, что главным источником всех полезных элементов является еда.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить