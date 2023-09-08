Диетолог Чехонина рекомендовала не употреблять слишком холодную или горячую пищу

Старший научный сотрудник отделения реабилитационной диетотерапии клиники ФИЦ питания и биотехнологии Юлия Чехонина рассказала, как правильно употреблять холодную и горячую пищу.

В беседе с «Российской газетой» Чехонина рекомендовала начинать с холодного блюда (закуски или салата), а потом переходить на горячее. По её словам, так лучше для пищеварения и сохранения здоровья.

Также диетолог советует не употреблять слишком горячую или холодную пищу, так как это не полезно для слизистой желудка.

«К тому же такая еда не может доставлять удовольствие вкусом — высокая температура блокирует вкусовые рецепторы, и мы просто не ощущаем в полной мере вкус блюда», — добавила Чехонина.

По её словам, лучше есть пищу, температура которой находится в комфортном диапазоне и приближена к температуре тела человека.

Ранее заместитель главного врача по терапевтической помощи больницы ЦКБ «РЖД-Медицина» Сергей Черёмушкин выразил мнение, что главным источником всех полезных элементов является еда.