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Врач Черёмушкин назвал еду главным источником всех полезных элементов

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Заместитель главного врача по терапевтической помощи больницы ЦКБ «РЖД-Медицина» Сергей Черёмушкин выразил мнение, что главным источником всех полезных элементов является еда.
Врач Черёмушкин назвал еду главным источником всех полезных элементов
  • Gettyimages.ru

«Любое дополнительное применение каких-либо биологически активных добавок, к которым можно отнести и витамины, — здоровому или относительно здоровому человеку не нужно», — заявил он в беседе с Life.ru.

По его словам, иммунная система — это комплекс взаимодействия внутри организма огромного количества процессов.

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