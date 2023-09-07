Врач Черёмушкин назвал еду главным источником всех полезных элементов

Заместитель главного врача по терапевтической помощи больницы ЦКБ «РЖД-Медицина» Сергей Черёмушкин выразил мнение, что главным источником всех полезных элементов является еда.

«Любое дополнительное применение каких-либо биологически активных добавок, к которым можно отнести и витамины, — здоровому или относительно здоровому человеку не нужно», — заявил он в беседе с Life.ru.

По его словам, иммунная система — это комплекс взаимодействия внутри организма огромного количества процессов.

Ранее нейропсихолог, медицинский психолог «СМ-Клиники» Диана Лобанова заявила, что домашние животные помогают владельцам справиться с апатией и стрессом.