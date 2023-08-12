Психолог Лобанова: домашние животные помогают справиться со стрессом

Нейропсихолог, медицинский психолог «СМ-Клиники» Диана Лобанова заявила, что домашние животные помогают владельцам справиться с апатией и стрессом.

«Дополнительные исследования также выявили, что владельцы кошек и собак проявляют улучшенную когнитивную производительность, особенно в области решения математических задач. Они испытывают меньше тревоги и демонстрируют более высокую эффективность при выполнении поставленных задач», — сказала она в беседе с Life.ru.

По её словам, питомцы также помогают справиться с чувством одиночества.

Ранее врач-кардиолог Алексей Фёдоров заявил, что за давлением нужно следить даже при хорошем самочувствии.