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Психолог Лобанова: домашние животные помогают справиться со стрессом

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Нейропсихолог, медицинский психолог «СМ-Клиники» Диана Лобанова заявила, что домашние животные помогают владельцам справиться с апатией и стрессом.
Психолог Лобанова: домашние животные помогают справиться со стрессом
  • Gettyimages.ru

«Дополнительные исследования также выявили, что владельцы кошек и собак проявляют улучшенную когнитивную производительность, особенно в области решения математических задач. Они испытывают меньше тревоги и демонстрируют более высокую эффективность при выполнении поставленных задач», — сказала она в беседе с Life.ru.

По её словам, питомцы также помогают справиться с чувством одиночества.

Ранее врач-кардиолог Алексей Фёдоров заявил, что за давлением нужно следить даже при хорошем самочувствии.

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