Диетолог Мансурова рассказала о пользе употребления некоторых фруктов и овощей с кожурой

Диетолог-нутрициолог Ирина Мансурова заявила о пользе употребления некоторых фруктов и овощей с кожурой. Например, в кожице моркови, по словам диетолога, содержатся витамин А и соли калия.

В беседе с сайтом «Аргументы и Факты» Мансурова рассказала, что мякоть огурца и баклажана содержит большое количество воды, при этом в кожице есть много питательных веществ. В огурце — клетчатка, калий, бета-каротин, в баклажане — флановоиды, магний, клетчатка.

Кожура яблок полезна из-за витаминов А и С, но при этом нутрициолог не советует её употреблять людям с язвенной болезнью.

Также, по словам Мансуровой, в кожуре манго много полифенолов, каротиноидов, клетчатки и витаминов.

«Однако в такой кожуре могут сохраняться остатки пестицидов. Кроме того, она имеет неприятную текстуру, не особо привлекательный вкус», — предупредила нутрициолог.

Также манго из-за содержания урушиола может вызвать аллергию.

Ранее нутрициолог Оксана Ковылкина рассказала, что рацион школьника должен включать все пищевые группы для насыщения и обеспечения детского организма необходимыми элементами.