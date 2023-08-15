Нутрициолог Коробейникова посоветовала заменить животное молоко на растительное

Нутрициолог и автор проекта стройности «Легко с Жанной» Жанна Коробейникова рассказала о вреде сока, майонеза и молока для организма.

В беседе с «Радио 1» нутрициолог объяснила, что сок — слегка витаминизированная вода с большим количеством сахара. По её словам, фрукт приносит пользу только в свежем варианте.

Также Коробейникова рассказала о неполезности майонеза.

«Это трансжировая бомба и прямой путь к сердечно-сосудистым недугам», — объяснила специалист.

По словам нутрициолога, в рафинированном подсолнечном масле без нагрева выделяются свободные радикалы.

Кроме того, Коробейникова посоветовала заменить животное молоко на растительное, так как организм взрослого человека плохо усваивает лактозу.

Специалист также добавила, что жареная корочка (конечные продукты гликирования) вредна для здоровья.

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