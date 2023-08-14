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Диетолог Гинзбург напомнил о вреде кваса для людей с проблемами ЖКТ

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Доктор медицинских наук, врач-диетолог Михаил Гинзбург рассказал, что людям с болезнями ЖКТ следует с осторожностью отнестись к употреблению кваса.

Традиционный квас содержит полезные бифидо- и лактобактерии, отметил врач в интервью Радио Sputnik.

«Однако квас содержит органические кислоты, которые могут раздражать слизистую желудка и усиливать проявления гастрита или язвенной болезни», — предупредил Гинзбург.

По его словам, в магазинном квасе также содержится избыточное количество сахара, что может привести к раннему развитию диабета.

Диетолог посоветовал употреблять не более одного стакана напитка в день, а людям с заболеваниями желудка, а также с диабетом и ожирением вовсе отказаться от употребления кваса.

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