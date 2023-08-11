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Кардиолог Лузина: головные боли и снижение зрения могут быть признаками проблем с сердцем

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Научный сотрудник лаборатории сердечно-сосудистого старения РГНКЦ РНИМУ имени Пирогова Минздрава России, врач-кардиолог Александра Лузина рассказала о признаках возможных проблем с сердцем.
Кардиолог Лузина: головные боли и снижение зрения могут быть признаками проблем с сердцем
  • Gettyimages.ru

В беседе с сайтом kp.ru Лузина заявила, что насторожить должны головные боли, снижение зрения, загрудинная боль, одышка, отёки нижних конечностей.

«Что касается тахикардии, приступов учащённого сердцебиения, то надо прежде всего определиться, какой вид нарушения ритма есть у человека и какова причина этих нарушений, очень часто это бывает связано вовсе не с работой сердечно-сосудистой системы», — отметила эксперт.

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