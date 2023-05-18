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В Театре Луны состоялась премьера городского мюзикла «Маяковский»

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Анна Круглова
На сцене Театра Луны на Малой Ордынке прошла премьера городского мюзикла «Маяковский», приуроченная к 130-летию поэта Владимира Маяковского. Предыдущая версия постановки показывалась в 2018 году. Спустя пять лет она была переработана и стала, по сути, новым театральным произведением. Главные роли исполняют Александр Песков и Янина Студилина.
В Театре Луны состоялась премьера городского мюзикла «Маяковский»
  • Сцена из спектакля «Маяковский». Александр Песков и Янина Студилина.
  • © Пресс служба Театра Луны

«У меня была уникальная возможность побеседовать с Папой Римским Иоанном Павлом II у него в личных апартаментах. И самое большое внимание он уделил величию и творчеству Маяковского. Он говорил ещё тогда, в советское время, о том, что русская культура, литература спасёт мир», — рассказал художественный руководитель Театра Луны Евгений Герасимов.

Он подчеркнул, что высказывание Маяковского не только не потеряло актуальности, но и стало ещё более близким зрителю.

«Как сегодня, тем более в юбилей, не позвать зрителя посмотреть спектакль, который основан на творчестве Маяковского? Я уверен, что ни один человек в зале не окажется равнодушным, потому что каждое его слово сегодня попадает в душу, в сердце», — сказал Герасимов.

Исполнитель главной роли актёр Александр Песков поделился с RT своим подходом к работе над образом поэта революции.

«Сам Маяковский — это явление вселенского масштаба на все времена. Мы, играя этот спектакль, не следуем за конкретными персонажами, хотя у них и есть имена: Владимир Маяковский, Лиля Брик... Мы играем своё отношение, как оно звучало бы сегодня, словами Маяковского, его видение мироздания, его позицию гражданина. Каждое его слово, каждая фраза — это актуальные реплики, пробирающие до глубины души, до кишок. Всё, что он делал, было наотмашь», — рассказал Песков. 

Режиссёр-постановщик спектакля Александр Рыхлов перед премьерой назвал постановку документальным городским мюзиклом.

«В нём нет ни одного слова, написанного авторами. Мы всё скомпилировали из самого Маяковского и воспоминаний о нём», — добавил он.

  • Сцена из спектакля «Маяковский».
  • © Пресс-служба Театра Луны

Возрождение спектакля к 130-летию поэта — совместная работа Московского театра Луны и продюсера «Музыкального сердца театра» Дмитрия Калантарова.

Ранее сообщалось, что киностудия им. Горького разрабатывает полнометражный игровой проект с рабочим названием «Закованные фильмом» о Владимире Маяковском. Сюжет ленты будет основан на отношениях поэта с его музой Лилей Брик.

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