В Театре Луны состоялась премьера городского мюзикла «Маяковский»
- Сцена из спектакля «Маяковский». Александр Песков и Янина Студилина.
- © Пресс служба Театра Луны
«У меня была уникальная возможность побеседовать с Папой Римским Иоанном Павлом II у него в личных апартаментах. И самое большое внимание он уделил величию и творчеству Маяковского. Он говорил ещё тогда, в советское время, о том, что русская культура, литература спасёт мир», — рассказал художественный руководитель Театра Луны Евгений Герасимов.
Он подчеркнул, что высказывание Маяковского не только не потеряло актуальности, но и стало ещё более близким зрителю.
«Как сегодня, тем более в юбилей, не позвать зрителя посмотреть спектакль, который основан на творчестве Маяковского? Я уверен, что ни один человек в зале не окажется равнодушным, потому что каждое его слово сегодня попадает в душу, в сердце», — сказал Герасимов.
Исполнитель главной роли актёр Александр Песков поделился с RT своим подходом к работе над образом поэта революции.
«Сам Маяковский — это явление вселенского масштаба на все времена. Мы, играя этот спектакль, не следуем за конкретными персонажами, хотя у них и есть имена: Владимир Маяковский, Лиля Брик... Мы играем своё отношение, как оно звучало бы сегодня, словами Маяковского, его видение мироздания, его позицию гражданина. Каждое его слово, каждая фраза — это актуальные реплики, пробирающие до глубины души, до кишок. Всё, что он делал, было наотмашь», — рассказал Песков.
Режиссёр-постановщик спектакля Александр Рыхлов перед премьерой назвал постановку документальным городским мюзиклом.
«В нём нет ни одного слова, написанного авторами. Мы всё скомпилировали из самого Маяковского и воспоминаний о нём», — добавил он.
- Сцена из спектакля «Маяковский».
- © Пресс-служба Театра Луны
Возрождение спектакля к 130-летию поэта — совместная работа Московского театра Луны и продюсера «Музыкального сердца театра» Дмитрия Калантарова.
Ранее сообщалось, что киностудия им. Горького разрабатывает полнометражный игровой проект с рабочим названием «Закованные фильмом» о Владимире Маяковском. Сюжет ленты будет основан на отношениях поэта с его музой Лилей Брик.