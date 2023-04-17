Киностудия им. Горького снимет фильмы о Чуковском и Маяковском

Киностудия им. Горького разрабатывает полнометражные игровые проекты с рабочими названиями «Корней и Крокодил» и «Закованные фильмом», о поэтах Корнее Чуковском и Владимире Маяковском.

«О них (Маяковском и Чуковском. — RT) написано много книг и снято множество документальных фильмов, мы же хотим создать художественное кино, чтобы раскрыть их личности для современного зрителя с новой стороны. Сейчас, когда растёт национальное самосознание, для киностудии важно снова исследовать судьбы великих людей в отечественной истории», — приводит пресс-служба слова генерального директора киностудии Юлианы Слащёвой.

Уточняется, что сюжет ленты о Маяковском будет вращаться вокруг отношений поэта с его музой Лилей Брик, а история картины о Чуковском сфокусируется на работе автора над его первой детской поэмой «Крокодил» во время жизни на берегу Финского залива.

Ранее на экраны вышла лента «Русский крест» с Михаилом Пореченковым.