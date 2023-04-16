История об искуплении грехов: в кинотеатрах выходит фильм «Русский крест»

В православный праздник Пасхи, 16 апреля, в кинотеатрах выходит картина Эдуарда Боякова «Русский крест», основанная на одноимённой поэме Николая Мельникова. В фильме рассказывается история простого сельского человека Ивана Ростка, обездоленного, живущего без любви, надежды и веры. После того как во сне к нему является святой Георгий, Иван решает измениться и вымолить у Бога прощение за свои грехи. Он пойдёт собирать деньги на восстановление разрушенной местной церкви, преодолеет непростой путь и своим поступком подарит народу желание жить. Главную роль исполнил Михаил Пореченков. Фильм уникален по своей жанровой стилистике. Это лента-поэма, а рассказывает её ангел-хранитель.

В воскресенье, 16 апреля, в прокат выходит картина «Русский крест», снятая по одноимённой поэме писателя Николая Мельникова. Режиссёром выступил художественный руководитель Нового театра Эдуард Бояков. Это его дебютный полнометражный фильм. До этого он вместе с Русланом Маликовым снимал мини-сериал «Доброволец» (2010). Продюсировали новую ленту Игорь Кудряшкин, Вадим Горяинов, Эдуард Бояков, Дмитрий Домнин и другие.

Центральные роли в картине исполнили Михаил Пореченков («Поддубный», «Ликвидация»), Полина Чернышова («Тихий Дон», «Красный призрак»), Юрий Кузнецов («Брат», «Огонь») и Дмитрий Блохин («Отель Элеон», «Пищеблок»).

Сюжет фильма полностью соответствует поэме. Главный герой — Иван Росток, простой человек, лишившийся правой руки. Он утратил веру, смысл жизни и свои корни. Иван начал выпивать, когда его брак пошатнулся, а после смерти супруги и отъезда детей в город окончательно запил. Изо дня в день Росток просыпается в своей избе только для того, чтобы выпить.

Однажды ночью во сне ему является святой Георгий на коне и спасает его от злобного тёмного змея. Иван воспринимает сон как знак и отправляется в лес за советом к мудрому старцу Федосею. Тот открывает глаза Ростку и направляет его на путь света. Иван бросает пить и, поговорив с сельчанами, решает восстановить местный храм, разрушенный в советские времена. Для этого ему придётся пройти тернистый путь, неся с собой свой тяжкий крест.

Фильм Боякова — история о покаянии, силе воли, вере и духовном возрождении. В лице Ивана Ростка показан весь русский народ, потерявший радость на послевоенной земле, во времена распада Союза, угасания деревень и маленьких поселений.

По словам постановщика проекта, «Русский крест» — это фильм-поэма. Действительно, на протяжении 82 минут зритель как будто читает иллюстрированное произведение Мельникова. Повествование в картине идёт от лица ангела-хранителя в исполнении Полины Чернышовой. Она будто наблюдает за жизнью людей и рассказывает историю публике.

Михаил Пореченков, исполнитель роли Ивана Ростка, проникновенно показал обездоленного сельского мужчину с доброй душой, нашедшего в итоге свой путь и подарившего надежду народу. Как рассказал актёр на пресс-конференции перед выходом фильма, он мечтал сыграть эту роль и его желание было исполнено. Пореченков признался, что из этой роли он извлёк немало важного для самого себя.

Кадр из фильма «Русский крест»

© «Атмосфера кино»

Помимо истории и актёрский игры, лента очаровывает атмосферой. Умиротворение и чувство любви к своей стране дарят пейзажи. Картину снимали в разные времена года, поэтому в фильме можно увидеть и потрясающие заснеженные леса, и зелёную траву на бесконечных полях, и осенние красочные просторы. Оператором ленты выступил Максим Осадчий, ранее работавший над проектами «Сталинград» и «История одного назначения». Съёмки в основном проходили в селе Бабье Тверской области, некоторые пейзажи также были сняты в Подмосковье.

Авторы фильма заявляли, что изначально снимали артхаусное кино, а в результате получилось «народное». В итоге его выход даже решили приурочить ко дню Светлого Христова Воскресения. По словам режиссёра, команда искренне надеется, что фильм найдёт отклик в душах людей.

«Нам хотелось сподвигнуть зрителя к сопереживанию, к серьёзной внутренней работе, которая, возможно, поможет найти ответ на вопрос: для чего нам даны испытания сегодняшнего дня?» — говорит Эдуард Бояков.

Это фильм о силе духа, надежде на лучшее будущее и вере не только в Бога, но и в себя, свои возможности. И каждый зритель, религиозный или нет, сможет извлечь из ленты что-то воодушевляющее и полезное для себя, а заодно ознакомиться с трогательной и душевной поэмой Николая Мельникова.