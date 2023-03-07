«Мир никогда не станет идеальным. Лучше можем стать мы»: Дина Корзун — о премьере спектакля «Как я пришла в сознание»

Актриса Дина Корзун рассказала RT о том, какие события своей жизни считает наиболее значимыми, как сложился их семейный и творческий тандем с музыкантом Луи Франком, а также о том, какие задачи она ставила перед собой, работая над автобиографическим моноспектаклем «Как я пришла в сознание», премьера которого состоялась на днях в театре «Практика».

— В анонсе спектакля «Как я пришла в сознание» сказано, что в нём вы на сцене заново проживаете значимые события своей жизни. Как вы отбирали эти события? Что было показателем значимости?

— В этом спектакле собраны эпизоды из моей жизни, благодаря которым я стала проще, лучше, добрее. Они, как правило, непростые: проблемы, сложности, вызовы судьбы. Это события, которые являются одновременно и учителями, и жизненными уроками.

Этот спектакль задумывался как возможность передать самое главное, самое важное послание. Если после просмотра хотя бы один зритель будет лучше относиться к своим детям, к близким и даже незнакомым людям, я могу считать свою миссию выполненной.

Мы сначала расположили события в хронологическом порядке. Но потом это показалось скучноватым, и мы их перемешали, как пазлы в коробке, чтобы собрать на спектакле вместе со зрителем.

Дина Корзун в спектакле «Как я пришла в сознание»

© Станислав Влайку

— Спектакль представлен как анализ вашего жизненного пути. Есть ли в постановке вывод?

— Самая главная часть спектакля — финальная. Она служит рамой, которая удерживает кусочки событий и воспоминаний в ретроспективе, во взгляде назад, в прошлое.

Важно понять, что этот мир создан не нами, что в этом мире есть какой-то главный режиссёр, продюсер, который невидим нам, но он точно есть. И всё складывается по его вселенским законам.

Один из главных законов — причина и следствие: сказал «а» — точно будет необходимо сказать «б».

Вывод заключается в том, что все сложности, которые мы переживаем в жизни, делают нас сильнее. Потери близких, внутренние конфликты или болезненные предательства — в этом нужно видеть высшее провидение. Конструктивнее задаться вопросом «Для чего мне это дано?», а не «За что?» Особенный уровень сознания — жить и понимать, что всё в мире взаимосвязано: и микрокосмос, и макрокосмос. Когда ты живёшь в сознании многомерно, а не только как тело, которое ест, спит и наслаждается. Когда ты Человек в самом красивом понимании этого слова, с большой буквы.

— Спектакль называется «Как я пришла в сознание». Зрителю удаётся угадать, где происходит возвращение из бессознательного состояния в сознательное?

— Некоторым это даётся очень легко. Я понимаю это, исходя из отзывов людей, которые были на спектакле, но лично меня почти не знают. Например, приходили родители из класса, в котором учатся мои дети. Очень многие зрители делятся с моей командой своими впечатлениями после спектакля или обращаются ко мне через соцсети. Я вижу, что люди всё считывают, всё понимают. Думаю, это зависит от желания понять другого человека, услышать, что он говорит.

Актриса Дина Корзун

© Лиля Фридман

— Какой момент вы считаете кульминацией спектакля?

— В спектакле показано несколько действительно важных вех. Как правило, где-то на трёх четвертях длины спектакля или художественного произведения есть главное событие, в котором происходит поворот. И такой точкой в спектакле я считаю сцену поездки в Непал — в Катманду в качестве волонтёра в детский дом. Даже не могла предвидеть, как это путешествие с благотворительной миссией сможет навсегда перевернуть мой мир. Главной смысловой кульминацией я считаю финал спектакля. Если он не сложится, значит, весь спектакль не получился.

— Что значит для вас эта постановка?

— Это возможность поделиться чем-то очень дорогим. Задача рассказать зрителям, какие у меня были проблемы в жизни, не стояла. Ведь у кого их нет? Я встречала людей, у которых была гораздо более сложная жизнь. Дело не в том, почему мы страдаем, а для чего. Как эти вызовы судьбы нас меняют к лучшему.

Для меня это возможность поделиться драгоценным опытом, пережитым, личным, ценным. Потому что в мире сейчас всё перемешалось. Потрясения последних лет заставили многих людей встряхнуться, заставили внимательнее смотреть по сторонам.

Много тревоги. Причём во всём мире, не только в нашей стране. Самыми незащищёнными оказались дети. Много трагических, драматических уходов из жизни среди подростков. Даже среди моих знакомых. Полагаю, что спектакль «Как я пришла в сознание» может стать подспорьем для разговора между взрослыми и детьми, как использовать трудности, чтобы выходить из них победителем. Потому что самая главная война — она внутри нас. Этот мир никогда не станет идеальным. Лучше можем стать мы.

Дина Корзун и Луи Франк

© Станислав Влайку

— Композитор, автор музыкального оформления к спектаклю и исполнитель — ваш муж Луи Франк. Как сложился ваш тандем?

— Мы с ним встретились в 1995 году, совсем юными. Мы очень разные люди. Поэтому все эти годы мы ищем взаимопонимание и уважение. И это самое большое достижение для нас — возможность вместе работать на одной сцене. Я актриса, он музыкант. Он тоже творческий человек.

Луи вырастил моего сына Тимура, которому было всего четыре года, когда мы встретились. Теперь у нас ещё две девочки, 13 и 14 лет. Супруг — гражданин Швейцарии и Бельгии. У него очень интеллигентная, хорошая семья. Со стороны его отца меня приняли сразу и очень хорошо. А вот его мама долго не могла меня принять — не удавалось найти связь. Но за эти годы всё изменилось. Сейчас они переживают за нас и одними из первых поздравили нас с премьерой.

— Почему вы решили вернуться в Россию именно сейчас, когда многие творческие люди, наоборот, решили уехать из страны?

— Мы жили в Швейцарии и вернулись в Россию ещё в конце 2019 года, когда во всём мире бушевал ковид. Власти Швейцарии лютовали, а местные органы правопорядка запрещали жителям нашего городка даже в одиночку гулять в горах. Все пешеходные дорожки и тротуары были обклеены лентами с надписями «Проход запрещён». А в школах, например, всех детей вынуждали на физкультуре бегать в масках. Снимать их строго воспрещалось, что бы ни случилось.

— Что вам говорили и, может быть, продолжают говорить об этом ваши друзья и родные?

— Все поняли нас, ведь тоже ощущали это давление. Это было наше с мужем решение. Когда мы приехали в Москву, мы почувствовали хоть какую-то свободу. Конечно, тут тоже были ограничения, но всё же соблюдались права человека и его свободы. Я, например, могла ходить на родительские собрания и на школьные представления моих дочек, частенько гуляла в парке, беспрепятственно встречалась с друзьями.

Дина Корзун и Луи Франк

© Станислав Влайку

— Как Луи подходил к работе над музыкой к постановке?

— Он меня попросил сразу записать голос, текст спектакля. Он прослушивал его и писал к нему музыку, как, наверное, пишут к кинофильму: по тексту, по смыслу. Подбирал, предлагал варианты. И все его предложения были в точку. Он хорошо меня знает. Я только говорила: «Ой, это отлично, ой, это замечательно». Может быть, лишь пару каких-то вещей мы дорабатывали вместе, когда я что-то просила его поменять.

— Можно ли сказать, что этот спектакль рассказывает и о нём?

— Да, конечно. Потому что Луи является участником этого спектакля. Он является героем одной из частей, но при этом поддерживает меня на протяжении всего спектакля. Создаёт атмосферу с помощью музыки и своего голоса. Мне рядом с ним очень легко и совсем не страшно рассказать так отчаянно, смело, искренне о сокровенных вещах.

Луи может петь на всех языках, на которых он говорит: русский, английский, французский. Он человек очень мудрый, любящий. У него много друзей и в России, и на Украине. Все его любят. Все ему желают добра. Ему, как европейцу, сложно сейчас. Но он человек, который живёт на духовном уровне и старается видеть смыслы того, что сейчас происходит. И своим творчеством помогать этому миру хоть немножечко стать лучше.

— Как долго вы работали над этой постановкой?

— История с этим спектаклем длится уже лет пять. Всё, что мне предлагали в последнее время в кино, казалось мне либо сделанным без смысловой нагрузки, либо безнравственным. Поэтому я отказывалась сниматься, а в театре работала только над своими проектами. Также я проводила благотворительные мероприятия по сбору средств на лечение детей.

Актриса Дина Корзун

© Лиля Фридман

Последний раз я выходила на сцену в 2019 году, до пандемии. Это был моноспектакль по Оскару Уайльду «Звёздный мальчик». После этого я сказала Луи: «Давай сделаем спектакль «Как я пришла в сознание».

— Вы были одной из основательниц благотворительного фонда «Подари жизнь». Эта страница вашей жизни отражена в спектакле?

— Да, это факт моей биографии. И я очень люблю этот удивительный опыт, когда мы все вместе, с большой группой врачей, волонтёров, основали фонд «Подари жизнь». Это очень яркая страница моей жизни. Одна из предпоследних частей спектакля как бы подводит итог этого времени, когда я научилась, что очень важно, жить для других.

— Почему вы вышли из состава фонда «Подари жизнь»?

— Не было никаких конфликтов — и даже более того, мы прекрасно общаемся до сих пор со всей командой. Когда ко мне обращаются, всегда прихожу на помощь. Я лишь юридически вышла из состава. А фонд продолжает помогать детям, спасает жизни, поддерживает родителей. Я очень благодарна всем сотрудникам и волонтёрам. Особенно в наше непростое время важно поддерживать тех, кто помогает, не быть безучастными. Я всегда учу этому своих детей.

— В анонсе спектакля вы представлены как звезда культового фильма Валерия Тодоровского «Страна глухих». Вы считаете этот фильм своей лучшей актёрской работой?

— Да, это была отличная роль. По всему миру, где бы я ни была, есть русские, которые смотрели этот фильм, и по нему меня сразу тепло принимают. Это факт биографии. У меня было много интересных ролей и за рубежом, и здесь, но таких ярких, где бы я могла раскрыть весь арсенал своих профессиональных возможностей, пока что больше не было. Но я верю, что всё впереди! (Смеётся.)

Актриса Дина Корзун

© Лиля Фридман

— Вы играете премьеру. Что-то есть уже в работе? Какие творческие планы?

— Только на шестом сыгранном спектакле я успокоилась и увидела его таким, как я задумывала. Впереди новые даты — 6 и 7 апреля мы ждём зрителей на наш спектакль «Как я пришла в сознание». Поскольку билеты были распроданы всего за несколько часов, театр предложил сделать дополнительный показ 5 апреля. Я согласилась, так как невероятно рада, что у зрителя такой интерес.

У нас замечательная команда. Игорь Фомин — замечательный художник по свету. Доводит всё до совершенства. Луи каждый день дорабатывает всю музыкальную партитуру. Художники-постановщики Серафима Бескосная и Таша Крестова доделывают все детали.

Первые премьерные показы дали возможность проверить всё, что у нас получилось, внести коррективы, чтобы спектакль получил хороший заряд. И я надеюсь, что он будет становиться лучше и лучше.

Есть новые идеи. Пока говорить о них рано, но мне кажется, что следующий спектакль должен раскрыть Луи. Он необыкновенно талантливый музыкант. Мне все говорят: Дина, ты, конечно, замечательная артистка, но 50% успеха — это волшебный голос Луи, его обаяние, его харизма. И я с ними согласна на все сто! Мне хочется, чтобы новый спектакль был о приключениях и мытарствах иностранца в России. Это будет комедия о сложностях жизни иностранца с русской женой.