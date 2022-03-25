Режиссёр Долмазян рассказал о спектакле «Достоевская. Сны Анны» и нападках на русскую культуру за рубежом

Режиссёр Георгий Долмазян полагает, что спектакль «Достоевская. Сны Анны», поставленный на сцене театра МОСТ по дневникам супруги Фёдора Достоевского, даёт возможность зрителю открыть для себя писателя с неизвестной стороны.

«Я всегда хотел раскрыть тему Достоевского, как личности. Со школьной программы о нём закладывается представление как о хмуром и странном человеке. Тем не менее в дневнике Анны Григорьевны Достоевской он показан нам совершенно другим. И поэтому мы выпустили спектакль не по его произведению, как задумывали вначале, а документальную постановку по свидетельствам его жены. И меня радует, что после нашего спектакля зритель заново открывает для себя Фёдора Михайловича», — рассказал RT режиссёр-постановщик спектакля Георгий Долмазян.

Премьера спектакля состоялась в начале текущего театрального сезона и была приурочена к 200-летнему юбилею писателя. Роль Анны Григорьевны исполняют шесть актрис, показывая героиню в разном возрасте. Самого Достоевского играет молодой актёр Дмитрий Чуриков. Его образ меняется на протяжении спектакля в зависимости от событий, происходящих в жизни писателя.

Георгий Долмазян назвал катастрофой попытки вычеркнуть Достоевского из мировой литературы на волне русофобии.

«Мне кажется, что это глупость, за которую потом будет многим стыдно. Ведь рано или поздно всё придётся возвращать назад. Факультет литературы ни в одном университете мира без русской литературы существовать не может. Это одна из основ литературного фонда: Пушкин, Достоевский, Толстой, Тургенев», — сказал он.

Долмазян отметил, что в российской культурной сфере нет тенденции делать в ответ подобные шаги.

«Вы можете себе представить, чтобы из российских театров убрали Николая Васильевича Гоголя? 90% русских театров играют Шекспира, Мольера. Культура не может принадлежать одному народу», — добавил он.

Художественный руководитель театра МОСТ Евгений Славутин также считает неприемлемой практику отмены Достоевского за рубежом.

«На мой взгляд, эта глупость — наглядное свидетельство интеллектуального уровня людей, которые так обращаются не просто с русским писателем, а с классиком мирового масштаба. Разумеется, я считаю, что культура должна быть вне политики», — отметил он.