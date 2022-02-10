В Москве отремонтируют два памятника Фёдору Достоевскому

Глава Департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов рассказал, что в столице отремонтируют два памятника писателю Фёдору Достоевскому.

Об этом пишет «Вечерняя Москва».

Первый памятник находится на улице Воздвиженке возле Российской государственной библиотеки, второй — во дворе школы №1148 на Краснодонской улице.

Монументы очистят от грязи, устранят трещины, сколы и очаги коррозий, а затем покроют постаменты защитным составом. Особое внимание уделят высеченным надписям.

Работы по восстановлению монументов пройдут по заказу города под контролем Департамента культурного наследия.

Их планируют завершить к 2023 году, уточнил Емельянов.

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