В Москве отремонтируют два памятника Фёдору Достоевскому
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Об этом пишет «Вечерняя Москва».
Первый памятник находится на улице Воздвиженке возле Российской государственной библиотеки, второй — во дворе школы №1148 на Краснодонской улице.
Монументы очистят от грязи, устранят трещины, сколы и очаги коррозий, а затем покроют постаменты защитным составом. Особое внимание уделят высеченным надписям.
Работы по восстановлению монументов пройдут по заказу города под контролем Департамента культурного наследия.
Их планируют завершить к 2023 году, уточнил Емельянов.
Ранее «Невские новости» сообщали, что в Санкт-Петербурге завершилась реставрация дачи графа Воронцова «Новознаменки».