«Ансамбли есть в разных странах, но цыганский театр один»: Николай Сличенко о «Ромэне», войне и счастливом браке

24 января 1931 года в Москве состоялось торжественное открытие цыганской театральной студии «Индо-ромэн». Примерно год спустя студия стала профессиональным театром, который получил название «Ромэн». С 1977 года, вот уже более 40 лет, им руководит Николай Сличенко. В эксклюзивном интервью RT народный артист рассказал об истории создания театра и своих первых шагах на актёрском поприще, а также поделился воспоминаниями о военном времени и супружеской жизни с актрисой Тамиллой Агамировой.

— Театру «Ромэн» в этом году исполняется 90 лет. Как появился театр и какую дату вы считаете днём его рождения?

— В 1930 году среди московской интеллигенции возникла идея создания цыганского театра. Идею поддержал Луначарский. И не только потому, что в этот период в Советском Союзе стали создавать национальные театры. С того времени, когда цыгане поселились в России, русскую культуру невозможно представить без цыган и цыганской песни. У истоков студии были выдающийся цыганский литератор Иван Ром-Лебедев и режиссёр Моисей Гольдблат, ставший первым художественным руководителем коллектива.

24 января 1931 года состоялось торжественное открытие, а в конце того же года, 16 декабря, актёры цыганской студии показали свой первый музыкально-драматический спектакль по пьесе Александра Германо «Жизнь на колёсах».

Спектакль рассказывал о сложном переходе цыган к оседлой жизни и о молодёжи, порывающей со своим кочевым прошлым.

После успешной премьеры студию преобразовали в цыганский театр «Ромэн».

— Прошло 90 лет. Неужели «Ромэн» по-прежнему остаётся единственным в мире цыганским театром?

— Ансамбли, театральные и танцевальные компании есть в разных странах, но репертуарный цыганский театр один. И это «Ромэн».

— В этом году и у вас профессиональный юбилей — 70 лет назад вы поступили в труппу театра. Как это было?

— Я пришёл к театру 16-летним мальчишкой в 7 утра 19 июня 1951 года. Пришёл и стал стучать в дверь. В те годы «Ромэн» располагался в Большом Гнездниковском переулке. На мой стук вышел человек, спрашивает: «Чего тарабанишь?» Я ему: «Приехал в театр поступать». А мне в ответ: «Ты что, с ума сошёл? Такая рань! Приходи в 11». Я стоял, ждал. Стали появляться артисты. Всем входящим в театр я говорил: «Здравствуйте». Меня приняли по-доброму.

Основатели театра-студии «Индо-ромэн»

© Из архива театра «Ромэн»

— Что вы умели, когда пришли наниматься в труппу?

— Конечно, моя учёба началась уже в театре. Я знал все спектакли наизусть, вошёл во все спектакли, в массовые сцены. Я трудился очень много.

Это было посвящение себя театру, влюблённость в него до крайности. Ничего другого в моей жизни не было, и до сих пор это так.

Ну, а дальше всё пошло своим чередом: первые роли, учёба в вечерней школе, ГИТИС, педагоги. Гончаров Андрей Александрович — один из выдающихся советских режиссёров. Я был его студентом.

— Во время Второй мировой войны фашисты целенаправленно уничтожали цыган. Вы потеряли отца. Как это произошло?

— Это невероятная трагедия.

Когда началась война, мы жили в Харькове. У нас была большая семья, четверо детей, и, когда фашисты наступали на город, мы никуда из Харькова выбираться не стали. У папы был друг, еврей по национальности. Тот очень тепло относился к нашей семье. Мы, дети, звали его «дядя Саша». И вот когда немцы начали уничтожать евреев, папа отдал ему свой паспорт. Каким-то образом, я не знаю, как именно, дядя Саша сумел сбежать с ним. А папа погиб. В 1942 году его расстреляли фашисты.

Его расстрел — это жуткая история. Когда его вместе с большим количеством народа арестовали (кстати, там были не только цыгане, но и люди других национальностей), мы стали искать, где он находится. Через какое-то время нашли. Приходим к воротам, через которые их должны были вывозить. Утро. Крещение. Очень холодно. Наконец машины одна за одной стали выезжать из ворот. Заключённые лежат на дне кузова, а фашисты стоят над ними с автоматами. Одна, вторая, третья... Стоим растерянные. Вестей-то никаких. И вдруг в одной из машин поднимается человек, быстро выбрасывает на дорогу свою шапку, тут же получает прикладом по голове, падает... И на этом всё закончилось. Машины уехали, ворота закрылись. Все, кто пришёл туда искать своих, бросаются к шапке: каждый надеется узнать в ней шапку своего близкого. Смотрим и мы. И узнаём шапку папы. Это была его последняя весточка нам. Больше мы папу никогда не видели.

Николай Сличенко с женой Тамиллой Агамировой на передаче «Голубой огонёк»

© Из личного архива Николая Сличенко

— Ваша жена Тамилла — талантливая актриса. Вы вместе больше 50 лет. Как начался этот роман и в чём секрет вашего семейного счастья?

— Она яркая актриса, много знаковых ролей сыграла в театре. Мы дружили с Тамиллой пять лет, играли в одних спектаклях. Тогда молодёжь по-другому была воспитана. Сначала люди узнавали друг друга — и только потом создавали семью.

Однажды мы возвращались с гастролей в Тбилиси. Когда все вошли в самолёт, заняли свои места и пристегнули ремни, я подошёл к Тамилле, присел на поручень её кресла, как бы на минутку, чтобы что-то сказать. Потом Тамилла призналась мне, что именно в тот момент она поняла, что я буду её мужем.

Дети рождались, и мы были рады, и никогда не высчитывали, а хватит ли нам денег ещё на одного ребёнка. Всю нашу жизнь мы прожили в счастье.

Семья для меня — самое дорогое в моей жизни.

— Как театр пережил непростой 2020 год?

— Мы освоили новые формы общения со зрителями, онлайн-формат. К Международному дню театра 27 марта на YouTube-канале транслировалась акция «Ночь в театре». Были подготовлены концертная программа «Цыгане на дорогах войны», посвящённая юбилею Великой Победы, и документальный фильм о цыганах — участниках войны. Празднику Победы также был посвящён онлайн-марафон «Песни военных лет» с 7 по 11 мая, который посмотрели около 30 тыс. человек. Международный день цыган 8 апреля наши артисты отметили видеороликами, снятыми в домашней атмосфере.

24 сентября, на открытие 89-го театрального сезона, которое было посвящено героям нашего времени (так мы назвали акцию, посвящённую врачам, борющимся с коронавирусом), были приглашены сотрудники ковидного отделения института имени Склифосовского и ковидных госпиталей Северного административного округа. Для них был сыгран спектакль «Мы — цыгане».

Но пандемия повлияла на наши гастрольные планы: пришлось отменить участие театра во Всероссийском фестивале национальных театров «Федерация» в Грозном. На этот год перенесены гастроли в Финляндии и участие в фестивале «Русский Авиньон» во Франции. Надеюсь, всё закончится — и они состоятся.

© Из личного архива Николая Сличенко

— Какие события ждут зрителей в юбилейном для театра году?

— События уже начались: 16 декабря прошедшего года мы отметили наш 89-й день рождения и начали обратный отсчёт до празднования 90-летнего юбилея. Праздник прошёл в кругу друзей. Первым ярким событием стало открытие выставки «Душа в искусстве». В ней участвуют художники России, Великобритании, Египта, Канады, Литвы, Сербии. В феврале наша молодёжь готовит премьеру концертной программы «Дрома ромэн» («Дороги цыган»). Начали они эту работу самостоятельно, переосмысливая традиционные формы и жанры. Это эксперимент для театра, получился ли он — решат зрители. Задумок и планов на юбилейный сезон много, но про все пока повременю рассказывать — боюсь сглазить.