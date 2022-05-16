Анатолий Кисляков рассказал о традициях Большого детского хора имени Попова

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Анна Круглова
В Государственном Кремлёвском дворце прошёл концерт Большого детского хора имени Попова, посвящённый 50-летию коллектива.
Анатолий Кисляков рассказал о традициях Большого детского хора имени Попова
  • Руководитель старшей и подготовительной групп хора Анатолий Кисляков во время выступления на праздничном концерте "50-летие Большого Детского Хора им. В.С.Попова" в Государственном Кремлёвском Дворце.
  • РИА Новости
  • © Екатерина Чеснокова

Юбилейное выступление коллектива было запланировано ещё на апрель 2020 года, но из-за ограничений в связи с пандемией коронавирусной инфекции его отменили.

«50 лет — это серьёзная дата, которую нужно было отметить. Это полувековой рубеж, который важен и нашим воспитанникам — детям, которые занимаются в хоре, и их родителям, которые понимают, что коллектив имеет богатую историю. И вот наконец нам разрешили провести в Кремле наш юбилейный концерт. Так что на самом деле мы старше, и нам в апреле исполнилось уже 52 года», — рассказал RT художественный руководитель Большого детского хора имени Попова Анатолий Кисляков.

Он уточнил, что в хоре сейчас занимаются около 200 детей в четырёх возрастных группах. Для поступления в коллектив не требуется музыкальной подготовки, достаточно иметь хорошие вокальные данные. 

«К нам приходят дети, которые учатся в обычных школах, самые обыкновенные дети. Но у нас серьёзные традиции, которые переходят из поколения в поколение. Песни Шаинского, Крылатого, Пахмутовой — они чистые, искренние, в этих песнях есть душа. А если в песне есть душа, то и ребёнок отдаёт всю душу, чтобы исполнить эту песню», — уточнил Анатолий Кисляков.

  • После окончания юбилейного концерта Большого детского хора имени Попова в ГКД
  • RT

На сцене в этот вечер вместе с хором выступили исполнители популярных детских песен прежних поколений. После окончания концерта юные артисты долго не уходили за кулисы, так как к сцене подошли их родители, которые хотели запечатлеть на свои мобильные телефоны этот исторический момент и сказать детям слова поддержки. Организаторы концерта дали такую возможности и не стали спешить с закрытием занавеса.

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