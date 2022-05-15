Иосиф Райхельгауз рассказал о премьере спектакля «Ангелы вышли покурить»

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Анна Круглова
Художественный руководитель и режиссёр театра «Школа современной пьесы» Иосиф Райхельгауз считает, что вопросы, поставленные в спектакле «Ангелы вышли покурить», актуальны для современного российского общества.
Иосиф Райхельгауз рассказал о премьере спектакля «Ангелы вышли покурить»
  • Сцена из спектакля «Ангелы вышли покурить».
  • © Пресс-служба театра «Школа современной пьесы»

«Бывают в истории страны такие периоды, такие ситуации, которые обусловлены внешними, иногда внутренними​ обстоятельствами, — смерть Сталина, Великая отечественная война, ​Октябрьская революция и 1990-е. Бывают такие ситуации, когда вдруг предельно обостряется человеческий интерес друг к другу. Когда вдруг начинают задаваться главные вопросы: а кто я? Откуда я? Куда​ я? Во имя чего я? И вот сегодня такое очень непростое время. Время, которое требует ответов», — рассказал RT режиссёр спектакля Иосиф Райхельгауз.

Он также отметил, что считает пьесу Олега Маслова, по которой поставлен спектакль «Ангелы вышли покурить», современной и своевременной.

«В спектакле поднят вопрос не только религиозной​ веры, а веры в человека. Мне очень важен человек, который живёт здесь и сейчас, со мной рядом. Его заботит то, что заботит меня. Он смотрит тот же телевизор, слышит то же радио, что и я. Он разговаривает с теми же людьми. Он живёт в сегодняшнем контексте. И мне кажется, что пьеса очень подходит нашему театру — «Школа современной пьесы» — и соответствует его названию», — заявил он.

В качестве консультанта в проект был приглашён настоятель православного храма отец Николай Лузанов. По мнению Иосифа Райхельгауза, отец Николай не увидел в пьесе оскорбительных для веры вещей, а участникам спектакля дал советы и комментарии, которые они смогли воплотить в постановке.

  • Сцена из спектакля «Ангелы вышли покурить». Актёр Александр Галибин в роли Агафангела.
  • © Пресс-служба театра «Школа современной пьесы»

Актёр Александр Галибин, сыгравший в спектакле митрополита Агафангела, рассказал RT, как строилась его работа над ролью.

«Практически всё, о чём говорил отец Николай, было принято на вооружение. Его консультации были очень важны. Было важно понять какие-то чисто ритуальные вещи, правильно привнести на сцену особенности поведения такого непростого персонажа. Но я прежде всего открывал человека в митрополите Агафангеле. Меня интересовал его внутренний мир. Я хотел сыграть человека, которому можно сопереживать», — заявил он.

Галибин отметил также, что приступая к работе над спектаклем, он беседовал об этом со своим духовным отцом.

«Лично у меня никаких сомнений не было — работать или не работать. Но я попросил благословения на эту роль, потому что не каждый раз представляется в жизни возможность сыграть священнослужителя, да ещё с такой позицией», — добавил он.

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