Герой России лётчик Дамир Юсупув стал одним из первых зрителей спектакля «104 страницы про любовь»
Как рассказал режиссёр-постановщик спектакля Георгий Долмазян, эта музыкальная мелодрама, посвящена всем героям.
«Тема героев в наши дни особенно важна. Герои живут среди нас. В жизни они обычные люди. А когда им приходится совершать подвиг, им тоже страшно», — отметил он.
- Пресс-конференция перед премьерой спектакля «104 страницы о любви» с участием Героя России лётчика Дамира Юсупова, режиссёра-постановщика Георгия Долмазяна и ветерана гражданской авиации Рудольфа Глушкова.
- © Фото Елены Лапиной
Перед премьерой состоялась пресс-конференция, в которой также приняли участие известные представители гражданской авиации: Дамир Юсупов, лётчик, Герой России, и Рудольф Глушков — ветеран гражданской авиации, генеральный представитель «Аэрофлота» СССР в странах Африки и Европы.
Дамир Юсупов поделился со зрителями историей посадки самолёта на кукурузном поле и историей появления фразы «идём правее на солнце вдоль рядов кукурузы».
Дамир поблагодарил актёров и режиссёра за спектакль.
«С одной стороны, тема авиации окутана мифом и даже секретностью, но на самом деле это обычные люди, которые живут среди нас, у которых есть свои семьи, свои эмоции, свои проблемы. Но во время работы мы всё это стараемся забывать и оставлять на земле. И думаем в первую очередь о работе, чтобы в нужный момент проявить свой профессионализм», — рассказал он.
- Сцена из спектакля «104 страницы о любви»: актёры Наталья Дейнеко и Александр Ларчиков.
- © Фото Татьяны Фёдоровой
Спектакль поставлен по пьесе Эдварда Радзинского «104 страницы про любовь». Это история любви стюардессы Наташи и физика по имени Электрон. Действие пьесы происходит в 1960-е годы. В постановке звучат песни, танцы, радиопередачи и другие символы советской эпохи.