Герой России лётчик Дамир Юсупув стал одним из первых зрителей спектакля «104 страницы про любовь»

К 100-летию отечественной гражданской авиации театральная студия «МОСТ» выпустила в свет спектакль по пьесе Эдварда Радзинского «104 страницы про любовь». На премьерном показе присутствовал Дамир Юсупов, капитан воздушного судна «Уральских авиалиний», совершивший спасительную посадку пассажирского самолёта на кукурузном поле.

Как рассказал режиссёр-постановщик спектакля Георгий Долмазян, эта музыкальная мелодрама, посвящена всем героям.

«Тема героев в наши дни особенно важна. Герои живут среди нас. В жизни они обычные люди. А когда им приходится совершать подвиг, им тоже страшно», — отметил он.

Пресс-конференция перед премьерой спектакля «104 страницы о любви» с участием Героя России лётчика Дамира Юсупова, режиссёра-постановщика Георгия Долмазяна и ветерана гражданской авиации Рудольфа Глушкова.

© Фото Елены Лапиной

Перед премьерой состоялась пресс-конференция, в которой также приняли участие известные представители гражданской авиации: Дамир Юсупов, лётчик, Герой России, и Рудольф Глушков — ветеран гражданской авиации, генеральный представитель «Аэрофлота» СССР в странах Африки и Европы.

Дамир Юсупов поделился со зрителями историей посадки самолёта на кукурузном поле и историей появления фразы «идём правее на солнце вдоль рядов кукурузы».

Дамир поблагодарил актёров и режиссёра за спектакль.

«С одной стороны, тема авиации окутана мифом и даже секретностью, но на самом деле это обычные люди, которые живут среди нас, у которых есть свои семьи, свои эмоции, свои проблемы. Но во время работы мы всё это стараемся забывать и оставлять на земле. И думаем в первую очередь о работе, чтобы в нужный момент проявить свой профессионализм», — рассказал он.

Сцена из спектакля «104 страницы о любви»: актёры Наталья Дейнеко и Александр Ларчиков.

© Фото Татьяны Фёдоровой

Спектакль поставлен по пьесе Эдварда Радзинского «104 страницы про любовь». Это история любви стюардессы Наташи и физика по имени Электрон. Действие пьесы происходит в 1960-е годы. В постановке звучат песни, танцы, радиопередачи и другие символы советской эпохи.