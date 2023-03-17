Художник Вася Ложкин дебютировал как сценограф в спектакле «Час тишины»

В Московском театре «Школа современной пьесы» состоялась премьера спектакля по одноимённой комедии Флориана Зеллера «Час тишины». Это первая режиссёрская работа Дмитрия Астрахана в театре после того, как он возглавил его как художественный руководитель. А известный художник Вася Ложкин впервые взял на себя роль сценографа театральной постановки.

«Было классно, но очень нервно. Потому что я привык работать один, а тут целый творческий коллектив. Всё нужно было согласовывать с режиссёром, худруком, с техниками. Но это было и очень интересно. Кроме того, я делал не то, что всегда. Обычно я рисую лица и морды котов. А здесь мне приходилось по большей части заниматься дизайном помещения. Но всё же я не изменил себе и котов туда немного пропихнул», — рассказал RT о работе над спектаклем художник Вася Ложкин.

Спектакль стал первой постановкой, которую осуществил художественный руководитель театра «Школа современной пьесы» Дмитрий Астрахан. Он поделился с RT, почему решил привлечь к работе над спектаклем нетеатрального художника.

«Работы Васи Ложкина яркие, экстравагантные, при этом сатирические и эпатажные. Они смешные и грустные одновременно. И пьеса «Час тишины» — острая комедия. Потом, скандал, джаз. И это смешно. Но герои этой истории совершили много ошибок, которые не дают им покоя. И это грустно. Поэтому я решил обратиться к Васе Ложкину, как к художнику, который хоть и не имеет театрального опыта, но мастерски передаёт гротескный юмор. Он прочитал пьесу, очень структурно написал, как он видит декорации. Они получились абсолютно в жанре произведения. Надеемся, он понравится зрителю. И сценографией, и яркими актёрскими работами», — сказал он.

В ролях заняты Владимир Стержаков, Иван Мамонов, Джульетта Геринг, Жанна Эппле и многие другие актёры театра. Вторым режиссёром выступил Илья Макаров.

Дмитрий Астрахан поделился также, что 17 марта он празднует день рождения, ему исполняется 66 лет.

Посетители театра до 1 мая будут иметь возможность увидеть не только сценографию, но и картины Васи Ложкина, выставка которых организована в фойе театра.

«Я рисую картины — они у меня есть. И мы с Дмитрием Ханановичем решили: почему бы не показать их людям? Сам я живу в Ярославле, и ни разу не делал выставки. И это будет здорово, что люди во время антракта смогут себя ещё и развлечь моими работами», — сказал художник.

Ранее на сцене «Под крышей» Государственного академического Театра имени Моссовета был представлен спектакль «СтароМодная комедия» по мотивам одноимённой пьесы Алексея Арбузова.