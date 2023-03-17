Мистическая версия классической истории: в Театре Моссовета покажут «СтароМодную комедию»

На сцене «Под крышей» Государственного академического Театра имени Моссовета выходит спектакль «СтароМодная комедия» по мотивам одноимённой пьесы Алексея Арбузова. Легендарная история в обновлённой версии от режиссёра театра «Человек» Владимира Скворцова заиграла новыми красками и приобрела мистический, потусторонний шарм, в то же время не лишившись ключевых черт оригинала. Главные роли исполняют заслуженные артисты России Ирина Климова и Владимир Майзингер.

В пятницу, 17 марта, на сцене «Под крышей» Театра имени Моссовета состоится премьера постановки «СтароМодная комедия», режиссёром которой выступает Владимир Скворцов, а главные роли исполняют заслуженные артисты России Ирина Климова и Владимир Майзингер. Переосмысление классической советской пьесы обзавелось мистической составляющей — она удачно дополнила невероятную игру центрального дуэта артистов и добавила зрителям эмоций и поводов для размышления.

«Старомодная комедия» и в оригинале, и в киноверсии Эры Савельевой и Татьяны Березанцевой (1980), главные роли в которой исполнили Алиса Фрейндлих и Игорь Владимиров, — камерные истории, строящиеся не на зрелищных декорациях или фонах, а исключительно на харизме артистов и их умении удержать внимание аудитории. Климова и Майзингер в постановке Скворцова со своей задачей справились блестяще — их персонажи настолько прочувствованы и великолепно исполнены, что не возникает никаких подозрений, что актёры лишь играют свои роли. Зритель в той самой камерной обстановке видит именно Лидию Васильевну и Родиона Николаевича, встретившихся в санатории на Рижском взморье.

Минималистичное оформление сцены в данном случае скорее достоинство, чем недостаток, — ничто не отвлекает от истории и игры актёров. Персонаж Ирины Климовой несколько раз за спектакль устраивает своеобразный интерактив со зрителями (так что для самых преданных поклонников есть повод задуматься о приобретении билетов в первый ряд), да и Владимир Майзингер тоже не обходит аудиторию вниманием.

Основная часть оригинальной истории не просто сохранена, а воспроизводится практически дословно. Лидия Васильевна Жербер, чудаковатая дама уже даже не бальзаковского возраста, с богатым жизненным опытом, полным личных трагедий, приезжает лечиться в санаторий. Но яркая натура (в прошлом Жербер — актриса драматического театра, а в настоящем — работница цирка) и взбалмошный характер становятся поводом для конфликта с главврачом учреждения Родионом Николаевичем — степенным, солидным и воспитанным мужчиной 59 лет, жизнь которого тоже была далека от идиллии: в юности и молодости он прошёл две войны, на второй потерял любовь всей жизни.

Жербер нарушает распорядок санатория, из-за чего на неё жалуются соседи. Родион Николаевич пытается восстановить порядок на вверенной ему территории, но терпит крах: Лидия Васильевна кажется не просто неуправляемой, а создаёт впечатление слегка блаженной. Распознать, где, когда, а главное — зачем она врёт, не под силу даже ей самой, как и осознать причины и следствия некоторых её поступков, о чём героиня сама скажет ближе к концу спектакля.

Отдельной похвалы заслуживают реплики, обращения персонажей друг к другу и речевые обороты в целом — абсолютно аутентичные СССР периода 1950—1960-х. Образы и речь персонажей прекрасно дополняют простые, но продуманные костюмы, в которые актёры переодеваются в считаные мгновения. Качественное звуковое сопровождение вкупе с грамотной работой художников по свету также помогает погрузиться в атмосферу.

© Елена Лапина / Государственный академический Театр им. Моссовета

Постановщик привнёс мистику в спектакль, на первый взгляд кажущийся очередным прочтением классической пьесы. До конца представления довольно сложно понять, что за молодые люди появляются в той или иной сцене, что за фигура в алом балахоне, напоминающая Мрачного Жнеца, пытается забрать с собой то Родиона Николаевича, то Лидию Васильевну, что за странные призраки без лиц составляют свиту загадочного персонажа.

Исходя из нескольких обмолвок (а реплик у молодых актёров совсем немного) и происходящего с ними на сцене, можно предположить, что на самом деле время действия — далеко не середина прошлого века, а, скорее, уже конец. А главные герои — призраки, задержавшиеся на этом свете из-за своих трагедий и потерь. Сцены, где они по очереди спасают друг друга от Жнеца, — это не избавление от смерти, а лишь нежелание оставлять этот мир, где их держит слишком многое. Ведь кто, кроме Родиона Николаевича, будет каждый день носить цветы на могилу давно погибшей жены? Кто будет скорбеть об убитом на войне единственном сыне Лидии Васильевны?

«Как странно проходит жизнь, — говорит Жербер. — Так много богатства вокруг, а ты проходишь».

Тот факт, что эти персонажи в итоге сошлись, приобретает совсем иной смысл, довольно разительно отличающийся от оригинальной постановки, несмотря на почти дословное воспроизведение её текста. Тем не менее такое прочтение не умаляет достоинств «СтароМодной комедии», а новые вставки при желании можно просто проигнорировать, сосредоточившись на бесподобной игре артистов и красивой истории об одиночестве и обретённом счастье двух, на первый взгляд, совершенно разных людей.