Диетолог Королёва посоветовала отказаться от шоколада и яблок во время сезона аллергии

Врач-терапевт, диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королёва выразила мнение, что во время сезона весенней аллергии желательно отказаться от употребления яблок, апельсинов, шоколада и ряда других продуктов, чтобы не ухудшить самочувствие.

«Есть немало овощей и фруктов, которые могут давать и усиливать аллергические проявления у человека. Например, это бананы, апельсины, а также томаты, кукуруза, сельдерей», — заявила эксперт в беседе с сайтом «Москва 24».

По её словам, также можно исключить из рациона кофе, алкоголь, мёд, орехи, морепродукты, молочную продукцию.

«Продукты с высоким содержанием глютена поддержат любую аллергическую реакцию и будут способствовать её более яркому проявлению. Поэтому зерновые, пшеница и рожь тоже убираются из рациона», — отметила Королёва.

Она добавила, что дополнительными раздражителями иммунной системы могут быть жареные продукты, фастфуд, маринады.

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