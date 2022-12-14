Диетолог Гинзбург назвал сыр одним из самых вредных молочных продуктов

Врач-диетолог Михаил Гинзбург заявил, что сыр и сливочное масло можно назвать самыми вредными молочными продуктами.

В беседе с сайтом «Москва 24» он отметил, что у некоторых людей сыр может вызвать мигрень, так как содержит тирамин.

«Сыр также может быть вреден для страдающих гипертонией. Он всё-таки избыточно солёный. И для страдающих ожирением он тоже не полезен, потому что зачастую это слишком жирный продукт», — сказал Гинзбург.

По его словам, людям с избыточным весом не стоит увлекаться и сливочным маслом.

Со своей стороны, врач-гастроэнтеролог «СМ-Клиники» Мария Туманова в беседе с Life.ru рассказала о продуктах, вредных при гастрите.

«Первое — копчёности, мясо с жиром и жилками, жареное и жирное (включая жирное мясо, птицу и рыбу). Заменить лучше всего на отварное мясо или мясо, приготовленное на пару (котлеты, биточки)», — сообщила она.

Она добавила, что также вредны свежие хлебобулочные и кондитерские изделия, свежие овощи, фрукты и бобовые, маринады, шоколад, газировка, алкоголь.

Ранее стоматолог, руководитель клиники «Ренуар стоматология» Михаил Трифонов высказался об эффективности жевательной резинки.