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Стоматолог Трифонов посоветовал не жевать жвачку дольше пяти минут

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Стоматолог, руководитель клиники «Ренуар стоматология» Михаил Трифонов высказался об эффективности жевательной резинки.
Стоматолог Трифонов посоветовал не жевать жвачку дольше пяти минут
  • Gettyimages.ru

«Пяти минут достаточно для выработки желудочного сока для помощи организму в переваривании пищи, ведь если мы употребляем тяжёлую пищу, например мясо, стейки, то желудочного сока вырабатывается недостаточно. Жевать жвачку больше этого времени просто-напросто становится невкусно», — заявил он в беседе с Life.ru.

Трифонов также выразил мнение, что использовать жевательную резинку до еды не стоит, поскольку выработка желудочного сока будет неблагоприятно влиять на организм.

Ранее врач-диетолог Наталья Нефёдова в беседе с Nation News посоветовала поменять образ жизни, чтобы справиться с ожирением.

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