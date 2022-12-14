Стоматолог Трифонов посоветовал не жевать жвачку дольше пяти минут

Стоматолог, руководитель клиники «Ренуар стоматология» Михаил Трифонов высказался об эффективности жевательной резинки.

«Пяти минут достаточно для выработки желудочного сока для помощи организму в переваривании пищи, ведь если мы употребляем тяжёлую пищу, например мясо, стейки, то желудочного сока вырабатывается недостаточно. Жевать жвачку больше этого времени просто-напросто становится невкусно», — заявил он в беседе с Life.ru.

Трифонов также выразил мнение, что использовать жевательную резинку до еды не стоит, поскольку выработка желудочного сока будет неблагоприятно влиять на организм.

Ранее врач-диетолог Наталья Нефёдова в беседе с Nation News посоветовала поменять образ жизни, чтобы справиться с ожирением.