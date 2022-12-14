Врач Коробкина заявила, что фасоль, гречка и бананы полезны для здоровья костей
По словам эксперта, основным ионом клеток, которые формируют молодую костную ткань, является кремний, который в большом количестве содержится в нешлифованном рисе, гречке, бананах и моркови.
Также за формирование костной и хрящевой тканей отвечают кальций, фосфор и витамин D.
«С процессом «созревания» костной ткани содержание кальция и фосфора в костях увеличивается, а кремния — снижается, именно поэтому суточную потребность организма в нём часто нужно поддерживать», — сообщила Коробкина.
Она также отметила, что норма потребления кремния в день — 20—30 мг.
Ранее врач-диетолог Наталья Нефёдова в беседе с Nation News посоветовала поменять образ жизни, чтобы справиться с ожирением.