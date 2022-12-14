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Врач Коробкина заявила, что фасоль, гречка и бананы полезны для здоровья костей

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Врач-диетолог и нефролог филиала израильской клиники «Хадасса» в Сколкове Анна Коробкина назвала полезные продукты для здоровья костей.
Врач Коробкина заявила, что фасоль, гречка и бананы полезны для здоровья костей

    Об этом сообщает «Газета.ru»

    По словам эксперта, основным ионом клеток, которые формируют молодую костную ткань, является кремний, который в большом количестве содержится в нешлифованном рисе, гречке, бананах и моркови.

    Также за формирование костной и хрящевой тканей отвечают кальций, фосфор и витамин D.

    «С процессом «созревания» костной ткани содержание кальция и фосфора в костях увеличивается, а кремния — снижается, именно поэтому суточную потребность организма в нём часто нужно поддерживать», — сообщила Коробкина.

    Она также отметила, что норма потребления кремния в день — 20—30 мг.

    Ранее врач-диетолог Наталья Нефёдова в беседе с Nation News посоветовала поменять образ жизни, чтобы справиться с ожирением.

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