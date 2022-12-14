Эндокринолог Русанов рассказал, от каких видов мяса стоит отказаться для похудения

Врач-эндокринолог «Инвитро-Приволжье» Арсений Русанов рассказал, как скорректировать рацион, чтобы избавиться от лишнего жира.

Об этом сообщает «Российская газета».

По словам эксперта, главное условие рационального похудения — умеренное снижение суточной калорийности рациона.

Отмечается, что женщинам обычно рекомендуется 1200—1600 ккал в сутки, для мужчин — 1500—1900 ккал.

Что касается ограничения мяса, при таком подходе в организм поступает значительно меньшее количество белков и жиров — важных строительных элементов для клеток нашего организма, без которых питание будет неполноценным.

Русанов сообщил, что для похудения вовсе не обязательно полностью отказываться от мяса, главное, соблюдать верный баланс калорийности рациона.

Оптимальный вариант, по мнению диетолога, — ограничить красное мясо, а в качестве источника белка использовать птицу, рыбу, нежирные молочные продукты, яйца.

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