Диетолог Чулпанова дала советы по питанию в праздники

Диетолог Алёна Чулпанова рассказала, как питаться в новогодние праздники.

В беседе с «Радио 1» она выразила мнение, что если питаться вредной едой в течение двух недель, то ничего плохого не случится, главное — не сделать это образом жизни.

Как отметила эксперт, если человек планирует отдыхать долго, то после празднования желательно есть достаточное количество овощей и фруктов.

«Поэтому 1 и 2 января начинайте своё утро фруктами и бобовыми», — посоветовала Чулпанова.

Со своей стороны, гастроэнтеролог Вероника Корнилова в беседе с «Газетой.Ru» заявила, что традиционные новогодние салаты, в том числе оливье, сельдь под шубой и «Мимоза», очень калорийны.

«Термическая обработка овощей, которые входят в их состав, разрушает клетчатку, повышает гликемический индекс продукта, а значит, от них мы легко полнеем», — пояснила она.

Корнилова рекомендует выбрать для новогоднего стола греческий салат.

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