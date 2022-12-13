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Диетолог Чулпанова дала советы по питанию в праздники

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Диетолог Алёна Чулпанова рассказала, как питаться в новогодние праздники.
Диетолог Чулпанова дала советы по питанию в праздники
  • Gettyimages.ru
  • © The Good Brigade

В беседе с «Радио 1» она выразила мнение, что если питаться вредной едой в течение двух недель, то ничего плохого не случится, главное — не сделать это образом жизни.

Как отметила эксперт, если человек планирует отдыхать долго, то после празднования желательно есть достаточное количество овощей и фруктов.

«Поэтому 1 и 2 января начинайте своё утро фруктами и бобовыми», — посоветовала Чулпанова.

Со своей стороны, гастроэнтеролог Вероника Корнилова в беседе с «Газетой.Ru» заявила, что традиционные новогодние салаты, в том числе оливье, сельдь под шубой и «Мимоза», очень калорийны.

«Термическая обработка овощей, которые входят в их состав, разрушает клетчатку, повышает гликемический индекс продукта, а значит, от них мы легко полнеем», — пояснила она.

Корнилова рекомендует выбрать для новогоднего стола греческий салат.

Ранее врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, как выбрать сладости, которые вы планируете подарить детям.

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