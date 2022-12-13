Диетолог Соломатина посоветовала обращать внимание на состав конфет в детских наборах

Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, как выбрать сладости, которые вы планируете подарить детям.

«Нужно смотреть на состав продуктов. Например, на упаковке зефира написано, что он состоит из сахара и красителей. Это должен быть качественный продукт, желательно, чтобы в состав зефира входило фруктовое пюре без сахара, из натуральных компонентов», — заявила она в беседе с Nation News.

Что касается мармелада, то в его составе на первом месте должны стоять природные компоненты, дальше должны идти пектин или желатин.

«Желательно, чтобы в его основе были натуральные добавки и красители. Как консервант приемлем сорбат калия», — отметила Соломатина.

Ранее психолог, клинический психолог, детский нейропсихолог Кира Макарова в беседе с ФАН посоветовала заранее продумывать программу каникул для детей.