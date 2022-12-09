Диетолог Дюваль назвала зелёный чай полезным напитком для пожилых

Врач-диетолог Анжелика Дюваль рассказала о пользе зелёного чая для пожилых людей.

«Зелёный чай стимулирует мозговую деятельность и замедляет процессы старения в организме. Также он укрепляет сердечно-сосудистую систему», — заявила она в беседе с сайтом «Москва 24».

Со своей стороны, врач-эндокринолог Видновской РКБ Минздрава Московской области Мария Калошина в беседе с Общественной службой новостей назвала селёдку под шубой самым вредным блюдом новогоднего стола.

«Лакомясь этим блюдом, вы рискуете запустить в организме процессы развития атеросклероза, повышения уровня холестерина», — предупредила она.

Ранее врач-диетолог, эндокринолог Наталья Лазуренко рассказала, как выбрать качественную красную рыбу.