Эндокринолог Шабалина назвала матчу альтернативой кофе

Эндокринолог клиники МЕДСИ на Ленинской Слободе Анна Шабалина заявила, что матча — хорошая альтернатива кофе.

«Кофеина в обычной порции матчи и чашке кофе почти одинаково, однако из-за богатого состава здешний кофеин образует с теанинами особое соединение — теин. Благодаря этому не происходит быстрого высвобождения кофеина в организме, поэтому чай матча бодрит мягче и дольше», — сказала она в беседе с «Газетой.Ru».

По её словам, благодаря таким свойствам употребление матчи не приводит к резкому перепаду бодрости и апатии, что характерно для кофе.

Со своей стороны, эндокринолог, диетолог, специалист по расстройствам пищевого поведения Татьяна Мазулевская в беседе с сайтом «Москва 24» выразила мнение, что напитки с сахарозаменителем не всегда полезны.

«Чтобы снизить количество потребляемого сахара, придумали сахарозаменители, и не все из них обладают нулевой калорийностью. Есть сахарозаменители, которые не содержат в себе никаких калорий, но, как показывают исследования, эти добавки не так безопасны, как нам хотелось бы», — сказала она.

Ранее врач-диетолог Елена Пилькина дала советы по борьбе с лишним весом.