Врач Малиновская заявила, что квашеная капуста укрепляет иммунитет

Заведующая отделением восстановительного лечения Видновской районной клинической больницы Минздрава Московской области Светлана Малиновская рассказала о продуктах, способствующих укреплению иммунитета.

«Для здоровья достаточно есть три простых и доступных продукта», — заявила она в беседе с Общественной службой новостей.

По её словам, одним из таких продуктов является квашеная капуста.

Ещё одним полезным продуктом Малиновская назвала солёные огурцы.

«Они сохраняют все полезные свойства свежих огурцов», — отметила эксперт.

Как добавила Малиновская, полезна и селёдка, которая содержит в составе жирные кислоты Омега-3.

Со своей стороны, диетолог онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu Наталия Гридина в беседе с «Газетой.Ru» выразила мнение, что список наименее полезных круп возглавляет манная.

«Дело в том, что в манной крупе в принципе крайне мало витаминов, белка и микроэлементов. В то же время в ней много глютена, который может стать аллергеном и быть барьером к нормальному усвоению витамина D», — пояснила она.

По её мнению, не несут пользы белый шлифованный рис и быстрозавариваемая овсянка.

Ранее заместитель главного врача онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu Елена Зяблова рассказала, у каких специалистов желательно регулярно наблюдаться.