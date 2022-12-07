Врач Зяблова посоветовала регулярно наблюдаться у офтальмолога и кардиолога

Заместитель главного врача онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu Елена Зяблова рассказала, у каких специалистов желательно регулярно наблюдаться.

«Для чекапа в первую очередь стоит обратиться к терапевту. Он проведёт первичный осмотр, соберёт анамнез, на основе возможных жалоб направит к профильному врачу или на анализы. Если же есть конкретная проблема, которая тревожит, то вы можете обратиться сразу к профильному специалисту», — заявила она в беседе с газетой «Известия».

По её словам, регулярно нужно посещать офтальмолога, кардиолога и эндокринолога.

«Есть специалисты, посещать которых можно не так часто, но они не менее важны. Раз в год мужчинам необходимо посещать уролога, а женщинам — гинеколога», — считает Зяблова.

Она добавила, что важно прислушиваться к своему организму, но при этом не искать симптомы в интернете, поскольку так можно найти у себя заболевания, которых на самом деле нет.

Ранее врач-диетолог Наталья Нефёдова в беседе с Nation News посоветовала поменять образ жизни, чтобы справиться с ожирением.