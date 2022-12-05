Диетолог Королёва дала рекомендации по питанию в новогоднюю ночь
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«Конечно, надо подготовиться к этому моменту. Приоритетными всегда должны быть блюда с высокой степенью пользы для тех, кто идёт в гости, следовательно, приготовление этих блюд необходимо взять на себя и принести что-то на общий новогодний стол», — заявила она в беседе с Общественной службой новостей.
Как отметила Королёва, попробовать можно всё, но основными блюдами должны стать те, которые не испортят фигуру.
Со своей стороны, диетолог и нутрициолог Ирина Писарева в беседе с Life.ru рассказала о полезных свойствах мелиссы. По её словам, мелисса снижает артериальное давление, нормализует работу ЖКТ, имеет противовоспалительный эффект.
«Так как мелисса понижает давление, людям, у которых своё классическое давление низкое, стоит быть аккуратными по количеству употребления этой травы», — уточнила эксперт.
Ранее врач-диетолог петербургского медицинского центра «Проект здоровье» Наталья Круглова рассказала, какой перекус больше всего подходит для путешествия.