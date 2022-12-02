Диетолог Дюваль предупредила о риске аллергии при чрезмерном употреблении мандаринов

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Врач-диетолог Анжелика Дюваль заявила, что при чрезмерном употреблении цитрусовых может возникнуть аллергия.
Диетолог Дюваль предупредила о риске аллергии при чрезмерном употреблении мандаринов
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«Цитрусовые — это один из самых частых аллергенов. Аллергическая реакция может начаться у абсолютно любого человека, если он съест 10, 15 или 20 мандаринов за один присест», — сказала она в беседе с сайтом «Москва 24».

По словам эксперта, желательно съедать не более двух мандаринов два раза в неделю.

Со своей стороны, врач-диетолог Дмитрий Бобунов в беседе с «Невскими новостями» выразил мнение, что мандарины можно есть каждый день, но в меру.

«Желательно не употреблять цитрусы поздно вечером», — добавил он.

Ранее дерматокосметолог Татьяна Малышева рассказала, как компенсировать недостаток солнечной активности в зимний период.

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