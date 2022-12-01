Диетолог Соломатина напомнила о пользе картофеля для здоровья лёгких

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Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала о полезных свойствах картофеля.
Диетолог Соломатина напомнила о пользе картофеля для здоровья лёгких
  • Gettyimages.ru
  • © Lew Robertson

В беседе с сайтом «Москва 24» она заявила, что в картофеле много калия.

«Калий необходим для нормальной работы сердца, вообще сердечно-сосудистой системы. Он не даёт повышаться давлению», — пояснила эксперт.

По её словам, в картофеле также есть кверцетин, обладающий противовоспалительным действием.

«Во время пандемии кверцетин стал очень востребованным, поскольку он улучшает работу дыхательной системы, тех же бронхов, лёгких», — сообщила Соломатина.

Со своей стороны, научный сотрудник лаборатории биобезопасности и анализа нутримикробиома ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии» Юлия Макарова в беседе с радио Sputnik посоветовала покупать икру промышленного производства.

«Если вы покупаете икру в несанкционированных местах, вы не можете гарантировать, что продукт находился в нужных условиях на производстве и на протяжении всего пути до рынка», — пояснила она.

Как добавила эксперт, при покупке продукта нужно обратить внимание на дату изготовления, срок годности.

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