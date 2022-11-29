Диетолог Русакова посоветовала не есть овсяную кашу при аллергии

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Кандидат медицинских наук, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Дарья Русакова рассказала, кому может быть противопоказана овсяная каша.
Диетолог Русакова посоветовала не есть овсяную кашу при аллергии
  • Gettyimages.ru
  • © Bill Robbins

«Как на любой другой продукт, на овсянку может быть индивидуальная пищевая непереносимость или аллергическая реакция. Поэтому людям с пищевой непереносимостью и аллергией употреблять её не рекомендуется», — заявила она в беседе с сайтом «Москва 24».

Как считает Русакова, овсянку лучше всего употреблять не более трёх раз в неделю.

Со своей стороны, биолог, генетик, клинический психолог, специалист функциональной медицины, эксперт Университета образовательной медицины Ирина Мальцева в беседе с Life.ru рассказала о полезных свойствах мяты.

«Мята — растение, которое имеет долгую историю употребления в пищу, а также её масло — для лечения расстройств пищеварения, облегчения головной боли», — отметила она.

Ранее эндокринолог, диетолог, врач высшей категории доктор медицинских наук Анна Гончарова посоветовала есть больше пряностей в зимнее время.

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