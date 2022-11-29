Диетолог Лазуренко посоветовала добавить в рацион сало в холодную погоду

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Врач-диетолог, эндокринолог Наталья Лазуренко рассказала, какие продукты добавить в рацион в холодную погоду.
Диетолог Лазуренко посоветовала добавить в рацион сало в холодную погоду
  • globallookpress.com
  • © Zamir Usmanov

«Если мы говорим про зиму, про холод, нужно понимать, что лучше всего держит энергетический ресурс жировая ткань. Следует обращать внимание именно на жиры и белки», — заявила она в беседе с сайтом «Москва 24».

По её словам, в рацион обязательно стоит добавить сало. Также рекомендуются яйца, мясо, рыба, птица, кисломолочные продукты.

В свою очередь, руководитель Клиники диетологии Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России, врач-эндокринолог, диетолог, кандидат медицинских наук Екатерина Иванникова в беседе с «Газетой.Ru» рассказала о «парадоксе ожирения», который характерен для представителей старшего поколения.

«Он включает в себя определённый защитный механизм от переломов и падений для пожилых с избыточной массой тела (с индексом массы тела от 25 до 29). Ряд исследований продемонстрировали, что такие пациенты живут дольше», — отметила эксперт.

Ранее эндокринолог, диетолог, врач высшей категории доктор медицинских наук Анна Гончарова посоветовала есть больше пряностей в зимнее время.

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