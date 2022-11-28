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Диетолог Плотникова назвала томат природным антидепрессантом

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Нутрициолог, диетолог Кристина Плотникова рассказала о продуктах, помогающих бороться со стрессом.
Диетолог Плотникова назвала томат природным антидепрессантом
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В беседе с изданием Pravda.Ru она заявила, что одним из природных антидепрессантов является томат, который содержит в том числе тирамин и фенилаланин.

Полезным Плотникова считает и горький шоколад. Также со стрессом помогает чай, например зелёный или мятный.

В свою очередь, нутрициолог и заместитель председателя общественного объединения «Нутрициологи России» Валентина Торшина в беседе с «Газетой.Ru» рассказала, что к категории пробиотиков относится квашеная капуста.

«Ещё один насыщенный пробиотиками продукт — йогурт. Его можно приготовить самостоятельно, купив в аптеке специальную закваску. В продаже же лучше всего выбирать натуральный или греческий йогурт без сахара и наполнителей», — сообщила она.

По её словам, для пищеварения полезны и ферментированные напитки, к примеру квас.

Ранее врач-терапевт, диетолог доктор медицинских наук Маргарита Королёва дала рекомендации по покупке качественной красной икры.

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