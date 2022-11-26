Гериатр Ткачёва назвала фрукты лучшей сладостью для пожилых людей

Главный внештатный специалист-гериатр Минздрава России Ольга Ткачёва заявила, что фрукты — лучшая сладость для пожилых людей.

«Во фруктах содержится фруктоза, она тоже повышает глюкозу, безусловно, но поскольку это сопровождается приёмом большого количества клетчатки, то всё это меньше всасывается и быстрее выводится из организма», — заявила она в беседе с сайтом «Москва 24».

По её словам, фрукты также помогают улучшить работу кишечника.

«Яблоко — это, пожалуй, один из самых полезных фруктов», — добавила Ткачёва.

Со своей стороны, врач-диетолог, доктор медицинских наук, научный редактор журнала «Худеем правильно» Михаил Гинзбург в беседе с Inforeactor рассказал, как скорректировать питание после 40 лет.

«Во-первых, убавить потребление сахара и продуктов с высоким гликемическим индексом, в числе которых картошка и белая мука. Во-вторых, снизить потребление плохих жиров, плохих масел. Это трансжиры, пальмовое масло и подсолнечное масло. И, в-третьих, ограничить употребление плохих белков. Это красное мясо», — сообщил он.

Как считает Гинзбург, нужно увеличить потребление овощей, ягод, орехов и хороших масел, например оливкового и льняного.

Ранее эндокринолог, диетолог, врач высшей категории, доктор медицинских наук Анна Гончарова посоветовала есть больше пряностей в зимнее время.