Диетолог Ионова призвала не переедать мандарины в Новый год

Врач-диетолог Лидия Ионова посоветовала не налегать на мандарины во время празднования Нового года.

В беседе с Общественной службой новостей она заявила, что допустимая норма составляет 200—400 г в день.

«Если съесть килограмм мандаринов, то понятно, что может быть неадекватная реакция желудочно-кишечного тракта и даже аллергия», — отметила Ионова.

По её словам, стоит проявлять осторожность и при употреблении грейпфрута.

Со своей стороны, врач-эндокринолог клиники «Медси» в Южном Бутово Фатима Кульчиева в беседе с Life.ru выразила мнение, что аппетит может снижаться из-за больших нагрузок.

«Очень часто снижение аппетита связано с различными психологическими и психическими нарушениями. Депрессии, различные тревожные расстройства, начинающиеся психические заболевания способны сильно изменить аппетит», — сказала она.

Как добавила эксперт, если проблемы не решаются самостоятельно, то лучше обратиться к врачу.

Ранее эндокринолог, диетолог, врач высшей категории доктор медицинских наук Анна Гончарова посоветовала есть больше пряностей в зимнее время.