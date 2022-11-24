Диетолог Ионова посоветовала придерживаться сбалансированного питания

Врач-диетолог Лидия Ионова посоветовала питаться сбалансированно.

«Источник витаминов — это сбалансированная еда на протяжении дня, а не только какая-то одна группа продуктов», — заявила она в беседе с Общественной службой новостей.

По её словам, полезны белокочанная и краснокочанная капуста, брокколи, цветная капуста, морковь, кольраби, репа, редис.

«Помимо овощей и фруктов, это мясо, птица, рыба. Это крахмалистая пища: та же гречка или овсянка. Важны полинасыщенные жирные кислоты, которые содержатся в растительных жирах и, как и витамины, являются незаменимым фактором питания», — сказала Ионова.

Со своей стороны, врач-гастроэнтеролог «СМ-Клиника» в Солнечногорске Вера Сухова в беседе с «Газетой.Ru» рассказала о вреде безалкогольных энергетиков.

«Поскольку большинство составляющих энергетиков воздействуют, в первую очередь, на нервную систему, то страдать быстрее всех начинает именно она. Кроме того, искусственные красители, регуляторы кислотности и прочие добавки могут накапливаться в органах», — предупредила она.

Ранее эндокринолог, диетолог, врач высшей категории доктор медицинских наук Анна Гончарова посоветовала есть больше пряностей в зимнее время.